Ucraina, ancora raid su Kiev | Ue e Nato: "La Russia ritiri subito le truppe" | Zelensky: "Nessun obbligo di visto per gli stranieri che combatteranno"

Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di "crimini di guerra" per aver "brutalmente" bombardato Kharkiv, "una città pacifica senza strutture militari. Racconti di decine di testimoni oculari provano che non si tratta di colpi vaganti, ma la distruzione deliberata di persone: i russi sapevano dove stavano sparando". In un filmato diffuso in tv e suoi social, il presidente ucraino ha detto che "ci interverrà una corte internazionale per questo crimine, una violazione di tutte le convenzioni. Nessuno nel mondo perdonerà Mosca per aver ucciso pacifici cittadini ucraini".