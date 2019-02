Dal 1° gennaio 2019 per avere un certificato dall’anagrafe si può pagare solo con il bancomat. Jimmy Ghione di “Striscia la Notizia” è andato di persona a vedere come questo provvedimento stia influendo sulle tasche dei cittadini. Per avere lo stato di famiglia per esempio, il pagamento è di 26 centesimi, ma con il bancomat ci sono anche 10 centesimi di commissione, come spiega la dipendente, che si rende conto della sproporzione tra prezzo e commissioni: “Purtroppo non possiamo più prendere i contanti, mi rendo conto che la percentuale è molto alta”. E chi non possiede un bancomat? “Si può pagare dal tabacchi”. Ma qui le commissioni sono ancora più alte: sullo stesso documento da 26 centesimi, bisognerà pagare 2,26 euro per vedersi rilasciato il certificato.