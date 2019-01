Padova, la sala giochi per i bimbi malati interdetta ai piccoli pazienti

Il Policlinico universitario di Padova ospita, tra gli altri reparti, anche quello di oncoematologia pediatrica dove ogni giorno giovani guerrieri e guerriere combattono la loro lotta con il supporto e la professionalità di medici, paramedici, dei volontari e dei famigliari. Per questo motivo Team for Children ONLUS ha proposto di allargare quell'area affinché i piccoli pazienti, nei lunghi giorni di terapia, potessero studiare e intrattenersi.



Un progetto accolto all'unanimità e che ha visto i cittadini prodigarsi in ogni modo, dalle maratone fino alle pedalate per sostenere la raccolta fondi. A inaugurare questa nuova zona, il 16 luglio 2018, sono intervenute autorità quali la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il sogno dunque era stato realizzato.



O così si credeva. Per l'azienda ospedaliera, infatti, l'area non è risultata a norma, mancando dei requisiti per accogliere tutti i pazienti - in particolare gli immunodepressi. Questo ha portato a un affollamento dei vecchi spazi, mentre quelli nuovi rimangono inutilizzati poiché durante le terapie sono interdetti ai ragazzi. Nonostante l'impedimento però, racconta "Striscia la Notizia", tutti i soggetti coinvolti si stanno muovendo per cercare una soluzione.