Roma, 16enne picchia a morte la madre e poi chiama il 112

Avrebbe picchiato violentemente la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni, appena compiuti, ha aggredito la madre di 50 anni. L'episodio è avvenuto nel palazzo della periferia est della Capitale dove la donna viveva insieme al figlio. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa tre anni e, secondo quanto riferito da Il Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.