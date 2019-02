È la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 e nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino scoppia il rogo che costerà la vita a sette operai: Antonio Schiavone, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino.



Per la strage, la giustizia italiana, dopo anni di indagini, perizie e processi, ha individuato i responsabili, i dirigenti italiani Cosimo Cafueri, Marco Pucci, Raffaele Salerno, Daniele Moroni. Tutti e quattro il giorno dopo la sentenza si sono consegnati spontaneamente alle autorità. A non aver ancora fatto un solo giorno di carcere sono invece i dirigenti tedeschi, Harald Espenhahn, ex amministratore delegato della Thyssenkrupp, e il manager Gerald Priegnitz.



I due hanno chiesto di scontare la pena nel loro paese, una richiesta che sa di escamotage per sfuggire alla giustizia. “Le Iene” hanno raggiunto Priegnitz, che pero è sfuggito alle domande, dicendo solo di “Essere dispiaciuto per le famiglie e che la giustizia tedesca si farà viva”. Alessandro Politi, l’inviato del programma di Italia 1, ha provato a raggiungere anche Espenhahn, che però è fuggito.



Un giudice tedesco invece ha riposto addirittura abbozzando un sorriso, ipotizzando che potrebbe cambiare tutto: “L’anno scorso, prima di Natale, è arrivata una mozione per chiedere l’archiviazione e rendere illegale la sentenza italiana qui in Germania”.