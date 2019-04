Rodolfo, il clochard che ha ottenuto lavoro grazie a “Dritto e Rovescio”: “Ho ritrovato la dignità”

Avevamo conosciuto Rodolfo circa un mese in un servizio di “Dritto e Rovescio” sugli invisibili di Milano. Paolo Del Debbio aveva ascoltato la sua storia: “Avevo un lavoro – raccontava l’ex clochard sul suo materasso adagiato in strada – poi l’ho perso e la vita mi è crollata addosso”.



In quella puntata, in studio c’era Leonardo Leone, imprenditore che si era promesso di assumerlo e ha mantenuto la promessa. Ora Rodolfo lavora come magazziniere in uno degli uffici di Leone a Roma e per la prima volta dopo tempo immemore ha passato la notte in una camera d’albergo: “Incredibile dormire in un letto, non c’ero più abituato”.



Rodolfo parla così del suo nuovo lavoro: “Ricominciare vuol dire riprendere in mano la mia vita e soprattutto ritrovare quella dignità che in strada temevo di aver perso”.