Da Roma a Mantova, clochard trova casa e lavoro grazie a un appello su Facebook: con lui anche il suo cane

L’appello - Una vita passata in strada quella di Francesco. Dopo un divorzio burrascoso si è trovato in difficoltà ed è diventato un senzatetto. Solo qualche anno fa ha trovato un amico inseparabile: il randagio Tommaso. Poi il videomessaggio della "salvezza". Grazie a Loredana Pronio, presidente della FederFida onlus, associazione impegnata nell’assistenza ai senzatetto con animali, il clochard ha potuto lanciare un appello su Facebook, in cui diceva: "Vivo in strada con il mio cane, sono disposto a fare qualsiasi lavoro, datemi una mano. So fare tantissime cose, praticamente tutto. So cucinare, pulire, fare giardinaggio, il muratore, l’idraulico. Non ho nessun vizio se non il divorare libri e l’amore grande per gli animali. Non chiedo uno stipendio ma solo un letto e un pasto, per me e il mio cane".



Il lieto fine - L’appello ha portato i frutti sperati. "In poco tempo – ha dichiarato Pronio a La Gazzetta di Mantova - l’appello è diventato virale sui social e alla nostra associazione sono arrivate decine e decine di offerte. E tutto questo lo dobbiamo all’avvocato Maria Teresa Napolitano, l’amica che mi ha segnalato il caso di Francesco". Tra le tante risposte è arrivata quella di Michael Majder, titolare di un’azienda agricola di Bagnolo San Vito (Mantova). E’ stato Francesco a scegliere una proposta che prevedeva un suo impegno giornaliero attraverso il quale sdebitarsi del vitto e dell’alloggio.



"Ho visto il video per caso su Facebook - ha raccontato Michael al quotidiano mantovano - e mi hanno colpito gli occhi dolci di una persona che ha avuto una vita non facile. Mi sono subito messo in contatto con Loredana e in poche ore abbiamo fatto tutto. Ci tengo a precisare che non voglio fare la carità a nessuno Ho proposto un lavoro a Francesco perché può darmi una grossa mano. Non tollero che una persona di una certa età possa vivere per strada. Non è accettabile". Francesco ha già iniziato a lavorare e si è detto molto felice della sua nuova vita.