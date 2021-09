Rocco Siffredi vittima di "Scherzi a Parte": venduto sul dark web qualcosa che gli appartiene…

Scoprire che un uomo misterioso si intrufola sul set e "sottrae materiale organico" per rivenderlo sul dark web: è quanto accaduto a Rocco Siffredi, tra le vittime della terza puntata di "Scherzi a Parte". L'attore, che si muove tra varie location per girare delle scene di un nuovo film hard, scopre di essere sempre seguito da uno sconosciuto che si appropria del suo materiale organico.

A un incredulo Rocco Siffredi due poliziotti mostrano le immagini in cui si vede un sedicente veterinario, che porta via dal set "materiale organico" per venderlo sul web per l'inseminazione artificiale. L'attore inizia a preoccuparsi, quando capisce che potrebbe essere padre a sua insaputa. Tutto finisce tra le risate perché... è uno scherzo.