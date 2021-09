"Scherzi a Parte" è partito con una burla in diretta a Orietta Berti, per documentare in tempo reale le reazioni a caldo della cantante. Orietta è salita su un'auto super-tecnologica, convinta di dirigersi verso gli studi di "Fuori dal coro", ma l'abitacolo si trasforma in una trappola tech. La povera Berti viene scortata dal carroattrezzi e liberata solo davanti a Enrico Papi e agli ospiti.

Per ordire la trappola gli autori di "Scherzi a Parte" hanno coinvolto Mario Giordano, che ha invitato la Berti a una finta puntata di "Fuori dal coro". La sera dell'ospitata viene fatta salire su un'auto super tecnologica, con una playlist di tutti i suoi successi e un'assistente vocale (in realtà Manuela Arcuri) che non risponde ai comandi. Dopo vari tentativi lei, il manager e l'autista sono quindi costretti a chiamare il soccorso stradale che li scorta per le strade di Milano.

I guai, però, non sono finiti qui. Anche il carroattrezzi, infatti, si ferma al distributore e non riesce a ripartire. Nel frattempo, chiusa da sola nell'abitacolo, la Berti assiste impotente a una rissa tra l'autista del van e quello del soccorso stradale. Dopo mille peripezie il mezzo si ferma e sulla facciata di un palazzo appare la scritta "Scherzi a Parte". Il conduttore la chiama quindi in diretta per farle sentire l'applauso del pubblico, ma lei ancora non ci crede: "Sei Papi davvero o uno che lo imita?".

