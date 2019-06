Rocca di Papa, "Tanti auguri mio eroe": il commovente post della compagna del sindaco nel giorno del suo compleanno

"Tanti auguri mio eroe, mia spalla, unico e grande amore della mia vita!". Queste le parole di Veronica Cetroni - la fidanzata di Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa (Roma) morto nell'esplosione del palazzo comunale - in occasione del compleanno del suo compagno scomparso. Parole che la donna decide di affidare a Facebook, tramite un post pubblicato lunedì 24 giugno (a mezzanotte in punto), giorno in cui Crestini averebbe compiuto 47 anni.