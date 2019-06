Esplosione del palazzo comunale a Rocca di Papa, morto il sindaco | Salvini: "Merita una medaglia"

Salvini: "Un pensiero commosso alla famiglia" - "Il primo cittadino ha lottato ma alla fine è morto nella notte proprio per il fumo inalato - ha spiegato ancora il vicepremier -. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell'altro dipendente comunale".



Mattarella: "Esempio di coraggio e di altruismo" - Anche Sergio Mattarella ha detto di aver "appreso con profondo dolore la notizia dalla morte del sindaco, deceduto per portare in salvo tutte le persone che erano dentro i locali, dando un esempio di coraggio, di altruismo e di generosità nei confronti dei suoi concittadini. In questo momento di dolore, desidero far pervenire ai familiari la mia solidarietà e partecipazione, che esprimo anche ai familiari di Vincenzo Eleuteri, morto nei giorni scorsi in quella sciagura".



Crisi respiratoria - Le condizioni del sindaco di Rocca di Papa si erano aggravate, fino al decesso, a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria, nel quadro derivante dalle infezioni delle lesioni, dovute alla lunga permanenza nel luogo dell'incendio. Il primo cittadino aveva riportato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle mani. Era stato l'ultimo a lasciare l'edificio dopo l'incidente, preoccupandosi prima di aver fatto uscire dipendenti, consiglieri e cittadini.



Quattro giorni fa era morto il suo delegato, Vincenzo Eleuteri, anche lui rimasto troppo a contatto con i gas tossici del fumo. Le particelle solide dell'incendio avevano determinato ad Eleuteri un grave danno alle vie respiratorie.