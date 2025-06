Rivalta (Torino), donna trovata senza vita in casa | Il marito si è ucciso tuffandosi in un lago

Il corpo senza vita di una donna, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato ritrovato nella sua casa di Rivalta, in provincia di Torino, al secondo piano di una palazzina, in una zona residenziale vicino al centro storico. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. L'ipotesi più accreditata è che si tratti in un femminicidio. Il marito della donna sarebbe un uomo di 55 anni la cui salma è stata recuperata, nelle ore precedenti, nel lago grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza. Alcuni testimoni l'avevano visto tuffarsi e mai riemergere e l'ipotesi fatta dai soccorritori è stata quella di un gesto volontario.