Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa), sta bene

La vittima, studente del quarto anno del liceo scientifico "Giuseppe Mazzini", era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria, una zona residenziale. I giovani sono improvvisamente stati avvicinati da due auto. Da una vettura sono scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che hanno gridato il cognome del ragazzo e si sono avvicinati a lui. Il 17enne, a cui è stato coperto il volto, è stato costretto a salire in macchina. Un'azione di pochi secondi messa a segno davanti agli amici che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento.