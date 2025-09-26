Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa), sta bene

Inquirenti al lavoro per raccogliere le dichiarazioni del giovane e ricostruire quanto accaduto nelle ultime 24 ore
© Ansa
Dopo le ore di angoscia e paura è stato ritrovato, e sta bene, il ragazzo di 17 anni figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria (Ragusa) rapito giovedì sera da un commando di 4 uomini davanti a un gruppo di amici. Il ragazzo stasera sarebbe negli uffici della polizia per ricostruire quanto avvenuto. Un sequestro singolare il suo su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento.
La vittima, studente del quarto anno del liceo scientifico "Giuseppe Mazzini", era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria, una zona residenziale. I giovani sono improvvisamente stati avvicinati da due auto. Da una vettura sono scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che hanno gridato il cognome del ragazzo e si sono avvicinati a lui. Il 17enne, a cui è stato coperto il volto, è stato costretto a salire in macchina. Un'azione di pochi secondi messa a segno davanti agli amici che hanno assistito, terrorizzati, al rapimento.
"Vogliamo solo lui", avrebbero urlato i banditi alla comitiva. Al 17enne è stato fatto consegnare il cellulare che, secondo il racconto dei testimoni, è stato poi lanciato a terra dai rapitori per evitare che fosse tracciato. Le due auto sono fuggite in direzione della ex strada statale 115 che porta a Gela, Comiso e Catania. A dare l'allarme alla polizia sono stati gli amici della vittima.
Commenti (0)