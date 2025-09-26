Giovane sequestrato in piazza nel Ragusano da banditi incappucciati

Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un'area estesa
Un sequestro di persona è avvenuto giovedì sera in una piazzetta del rione Forcone nel comune di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti con il volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo, gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto alle altre persone presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull'auto con la vittima, sono andati via scortati da una Panda bianca. Il ragazzo non è stato ancora ritrovato.
Il sequestro è avvenuto giovedì sera, destando molto allarme a Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano dove c'è il più grande mercato ortofrutticolo del Mezzogiorno d'Italia. I banditi prima di andare via hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto a terra, probabilmente per non farsi "tracciare". Le due auto, dopo il sequestro di persona, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un'area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull'accaduto.
