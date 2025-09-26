Giovane sequestrato in piazza nel Ragusano da banditi incappucciati

Un sequestro di persona è avvenuto giovedì sera in una piazzetta del rione Forcone nel comune di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti con il volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via. Prima di prenderlo, gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto alle altre persone presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l'obiettivo. I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull'auto con la vittima, sono andati via scortati da una Panda bianca. Il ragazzo non è stato ancora ritrovato.