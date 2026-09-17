Vita da influencer, Rita De Crescenzo: "Mi vogliono bene perché parlo di me senza fare male a nessuno"

Per la tiktoker napoletana la chiave del suo successo sta nella capacità, durante le dirette, di non lanciare "accuse" nè di "puntare il dito" solo per accrescere la visibilità. Dalle nevi di Roccaraso alle spiagge dell'Egitto: ovunque realizzi un video De Crescenzo fa parlare di sè. Da Sharm el-Sheikh fa discutere la promozione in rete di merce contraffatta. "Faccio l'influencer, il mio lavoro è pubblicizzare nei negozi", si difende lei. Poi spiega come questa professione l'abbia aiutata a uscire dal tunnel della dipendenza da droghe e psicofarmaci: "Quando ho aperto il mio profilo su Tik Tok mi sono messa a fare un video, tanta gente mi scriveva lasciando commenti belli, mi sono sentita osservata e ho iniziato a piacermi".