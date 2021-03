Ristori, Gelmini: “Subito soldi insieme alle chiusure” 

"C'è un cambio di passo anche sui ristori, con un decreto e non un dpcm. Lo abbiamo varato ascoltando le Regioni, con aiuti alle famiglie, con 280 milioni di euro, con una contestualità con le chiusure". Così Mariastella Gelmini a "Live - Non è la d'Urso". La ministra per gli affari regionali e le autonomie nel governo specifica che i soldi arriveranno "subito" insieme alle chiusure. "La prossima settimana vareremo il decreto Sostegno per le aziende che prevede 32 miliardi per i lavoratori autonomi, per le partite Iva, il prolungamento della cassa integrazione e - conclude - 12 miliardi per le piccole e medie imprese".

