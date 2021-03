Covid e nuove chiusure, Confcommercio: perdite per 15,5 mld | Dl Sostegni, lunedì vertice di maggioranza

Allarme della Confcommercio per le nuove restrizioni decise con il decreto Covid. Con l'Italia per la gran parte in zona rossa a partire da lunedì ci saranno danni consistenti per il commercio con perdite di fatturato di circa 15,5 miliardi . Previsto intanto per lunedì il primo tavolo di confronto tra governo e maggioranza sul decreto Sostegni . Iss: "Si abbassa a 44 anni l'età media dei positivi".

L'accordo stretto fra il Russian Direct Investment Fund e la Adienne Pharma&Biotech, azienda svizzera con sedi nel milanese, prevede di avviare la produzione del vaccino Sputnik V già dal mese di luglio 2021. Una produzione di cui ancora non sono noti i numeri, anzi. "Siamo in fase di trasferimento tecnologico, ma non abbiamo ancora definito tempistiche e dosi di produzione", ha detto il presidente della Adienne, Antonio Francesco Di Naro.

Lunedì vertice di maggioranza sul dl Sostegni Per il governo ora la parola d'ordine è fare in fretta, non solo per quanto riguarda la campagna vaccinale, ma anche sul piano dei ristori. Il vertice di maggioranza di lunedì rappresenta un primo fondamentale tasselo per chiudere la partita del dl Sostegni.

Come annunciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, i 32 miliardi di euro già autorizzati dal Parlamento a gennaio "verranno interamente impegnati". I danni provocati dalle chiusure che scatteranno da lunedì, con quasi tutta Italia inserita in zona rossa fino a Pasqua, saranno invece ripagati da un nuovo ricorso al deficit, come anticipato sempre dal premier. Un ennesimo scostamento di bilancio per contenere l'emergenza e preparare il rilancio dell'economia è quindi all'orizzonte.

Confcommercio: "Chiusure insostenibili" Intanto la Confcommercio si dice fortemente preoccupata per il nuovo lockdown e parla di chiusure "insostenibili". In un mese nel quale cade la Pasqua in un anno senza la pandemia, sostiene l'associazione di categoria, si spendono nel settore oltre 50 miliardi tra vestiario, mobili, bar e ristoranti, servizi di alloggio, trasporti escluse le auto, i servizi ricreativi e gli altri servizi vari. "Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - spiega il direttore dell'Ufficio studi, Mariano Bella - i consumi dei nostri settori resteranno sostanzialmente inalterati perché c'era già il lockdown. Se invece confrontiamo la situazione di quest'anno con lo stesso periodo del 2019 la perdita si aggira sul 30%".

Iss: "Cala l'età media dei positivi al Covid" Secondo i dati analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità l'età media dei positivi al Covid in Italia sta calando: dopo essere arrivata a 49 anni, nelle ultime tre settimane è scesa a 44 anni. "L’età mediana dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 segnalati dall’inizio dell’epidemia - si legge infatti nel report dell'Iss - è pari a 47 anni (range 0-109 anni)", ma "a partire dalla fine di aprile si osserva un chiaro trend in diminuzione con l’età mediana che passa da oltre 60 anni nei primi due mesi dell’epidemia a circa 30 anni nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49 anni e riscendere a 44 anni nelle ultime tre settimane".

Ultimo weekend di "libertà", folla a passeggio e ristoranti sold out Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni che resteranno in vigore per 15 giorni, gli italiani hanno approfittato del pranzo al ristorante, lo shopping e le passeggiate nei parchi o sui lungomari. Molti gli assembramenti da Milano a Roma. Il sabato di beltempo ha favorito infatti le uscite, con strade, parchi e spiagge affollate un po' ovunque. Tanti gli interventi delle forze dell'ordine.

Permesso andare in seconde case anche in zona rossa Si possono raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione e anche in zona rossa. Lo si apprende da fonti di governo, a proposito delle nuove misure del decreto Covid che prevederebbero la possibilità di spostarsi per raggiungerle. Lo possono fare però solo coloro che abbiano un titolo per provare la proprietà e a condizione che la casa di destinazione non sia abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare del proprietario.