"Così le ho scovate": la ristoratrice-detective a caccia delle clienti che non pagano pizza e spritz

Quando la ristoratrice-detective le ha messe di fronte alle loro responsabilità, mostrandole il video in cui scappavano, si sono limitate a pagare "senza dire una parola", nemmeno una scusa. Forse erano ancora assonnate, visto che Malatini nel suo blitz era andata a svegliarle alla porta della loro camera alle 8:30. Poco male, comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Con tanti ringraziamenti anche all'uomo che ha collaborato all'individuazione delle Thelma e Louise furbette: a lui Malatini giura di aver recapitato un invito a cena al suo ristorante. Se lo è meritato.