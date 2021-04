Ristoranti chiusi? Tutti a pranzo in autostrada

Con i ristoranti chiusi, sembra che la nuova moda sia pranzare nelle stazioni di servizio delle autostrade. Nella puntata di "Dritto e Rovescio" in onda giovedì 15 aprile sono state mostrate le immagini dei ristoranti delle aree di sosta prese d'assalto durante la pausa pranzo.

"Le aree di servizio sono una specie di zona franca - spiega un ristoratore, che oltre alle limitazioni ora deve combattere anche questa sorta di concorrenza sleale - una volta i camionisti uscivano dall'autostrada per fermarsi a pranzo da noi. Invece ora accade l'esatto contrario: sono le persone che che si mettono in auto per andare a mangiare lì".