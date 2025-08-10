In coda con l'auto al fast food, scatta la rissa: 21enne accoltellato, arrestati due cugini

Una lite per una precedenza in fila davanti al ristorante degenera in rissa, con accoltellamento. I due fermati per lesioni aggravate
È iniziata come una discussione per una mancata precedenza in coda davanti a un fast food di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, ma in pochi istanti la lite è degenerata in violenza. Due gruppi di giovani si sono affrontati nella notte tra venerdì e sabato, trasformando il parcheggio in un teatro di spintoni, urla e colpi. Nel corso dell'aggressione, un 21enne è stato colpito con un coltello, riportando ferite gravi. Soccorso dagli amici e trasportato d'urgenza in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari, hanno portato al fermo di due cugini di 21 e 25 anni, accusati di lesioni personali aggravate.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato mentre le auto dei due gruppi erano in fila per accedere al punto di ristoro. Una mancata precedenza avrebbe scatenato la lite, inizialmente verbale, che in breve si è trasformata in uno scontro fisico. I due sospetti avrebbero dapprima colpito e danneggiato l'auto del 21enne, poi estratto un coltello e colpito il giovane all'addome. Anche una ragazza che si trovava con lui è rimasta ferita, riportando lesioni meno gravi. L'area è stata transennata e i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire ogni dettaglio.
Il giovane accoltellato è stato inizialmente trasportato all'ospedale di Corigliano per le prime cure, ma le sue condizioni hanno reso necessario un trasferimento urgente al nosocomio di Rossano. Successivamente, a causa dell'aggravarsi del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento all'ospedale "Annunziata" di Cosenza, dove è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Al momento non è in pericolo di vita, ma i sanitari stanno valutando la possibilità di un secondo intervento per limitare i danni causati dalle ferite. La giovane ferita è stata medicata e dimessa poche ore dopo.
L'attività investigativa dei carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, coordinata dalla Procura di Castrovillari, ha portato in poche ore all'individuazione e al fermo dei due presunti aggressori, entrambi residenti nella zona e già noti alle forze dell'ordine. Si tratta di due cugini di 21 e 25 anni, accusati di lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Castrovillari. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per definire le responsabilità e verificare se altre persone abbiano preso parte all'aggressione.
