In coda con l'auto al fast food, scatta la rissa: 21enne accoltellato, arrestati due cugini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato mentre le auto dei due gruppi erano in fila per accedere al punto di ristoro. Una mancata precedenza avrebbe scatenato la lite, inizialmente verbale, che in breve si è trasformata in uno scontro fisico. I due sospetti avrebbero dapprima colpito e danneggiato l'auto del 21enne, poi estratto un coltello e colpito il giovane all'addome. Anche una ragazza che si trovava con lui è rimasta ferita, riportando lesioni meno gravi. L'area è stata transennata e i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire ogni dettaglio.