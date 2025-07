Un 51enne serbo è morto per le percosse subito durante una rissa in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in via Trieste 105 per la segnalazione di tre persone ferite in strada. Il cittadino serbo era già deceduto, verosimilmente per le percosse subìte. Le altre due persone, anche loro straniere, non sono in pericolo di vita.