Sanità, dal 2026 rischio organico dimezzato in un Pronto soccorso su quattro

A partire da gennaio 2026, un Pronto soccorso su quattro in Italia rischia di operare con meno della metà dei medici necessari. È quanto emerge da un'indagine condotta dalla Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza (Simeu), che fotografa la persistente crisi del personale sanitario all'interno del Servizio sanitario nazionale. L'analisi, realizzata in occasione dell'Accademia dei direttori Simeu 2025, evidenzia una criticità diffusa in quasi tutto il territorio, con disparità regionali e una carenza strutturale che l'associazione collega alla scadenza dei contratti legati alla pandemia e alle società di servizi esterni.