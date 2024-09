Rischio listeria, 22 avvisi di richiamo di insalata in busta: ecco i marchi coinvolti

Richiamo di insalata in busta per il rischio di contaminazione batterica. Sono stati pubblicati sul sito del ministero della Salute 22 avvisi da parte del produttore, riguardanti numerosi lotti di insalata iceberg di 19 diversi marchi. Si tratta di prodotti venduti in molti supermercati e l'invito ai consumatori è di "restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato". Il ritiro è stato reso necessario a causa del rischio microbiologico dovuto alla presenza di Listeria Monocytogenes. (CLICCA QUI PER SCOPRIRE QUALI MARCHI).