Rimini, si tuffa nel fiume per salvare i suoi cani: morto sotto gli occhi della moglie

Si è tuffato nel fiume per salvare i suoi due cani, ma in pochi secondi la corrente lo ha inghiottito ed è morto annegato. Inutili i tentativi di soccorso da parte di alcuni passanti, dei vigili del fuoco e del 118. E' quanto accaduto a un anziano di 78 anni al confine tra Misano e Cattolica, in provincia di Rimini. Una tragedia a cui la moglie del pensionato - ora sotto shock - ha assistito impietrita. I cani sono invece riusciti a uscire dall'acqua e a salvarsi. Lo riporta Il Resto del Carlino.