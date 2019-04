Brasile, modella si tuffa in acqua per salvare i suoi cagnolini: morta

La modella brasiliana Caroline Bittencourt è morta a 37 anni durante una gita in barca nei pressi di Ilhabela, al largo di San Paolo. La donna era in compagnia del marito Jorge Sestini . Sulla barca c'erano anche i suoi due cagnolini, che sono improvvisamente finiti in acqua a causa delle avverse condizioni meteo. Lei si è tuffata nel tentativo di salvarli ma non è mai più riemersa. Sotto shock il marito che ha cercato invano di salvarla.

"Il marito - ha raccontato alla stampa locale Can Saad, personal trainer e amico della modella - si è subito tuffato. L'ha vista affogare ma non ha potuto fare nulla. Ha dovuto nuotare per tre ore prima di raggiungere la terra ferma". Dopo lunghe ricerche, il corpo senza vita di Caroline è stato trovato sulle spiagge di Cigarras, nella città di Sao Sebastiao.



Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza dei fan della modella sui vari social network. Caroline aveva fatto molto parlare di sé nel 2005 quando, in occasione del matrimonio tra l'ex calciatore dell'Inter Ronaldo Nazario e Daniella Ciccarelli, fu fatta allontanare durante la cerimonia per volere della sposa. Lascia una figlia di 17 anni, avuta da una precedente relazione.