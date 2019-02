Si getta nel lago ghiacciato per il cane: la polizia lo salva

Un uomo di 33 anni si è gettato nel Lago Michigan per salvare Piko , il suo cagnolino di 9 mesi, ma, dopo averlo tirato fuori dall'acqua, è scivolato ed è rimasto intrappolato tra i gelidi ghiacci. Fortunatamente, un testimone ha visto la scena e ha chiamato i soccorsi. La polizia di Chicago è intervenuta repentinamente e ha tratto l’uomo in salvo. Le immagini registrate dalla body cam d’ordinanza hanno immortalato il momento.

L’uomo stava passeggiando con il suo cane quando quest’ultimo è caduto in acqua. L’amore per il cucciolo lo ha spinto a rischiare la sua stessa vita. E infatti sarebbe morto se non fosse stato per l’intervento degli agenti che, formando una catena umana e facendo aggrappare l’uomo al guinzaglio del cane, lo hanno tratto in salvo.



"Senza il loro aiuto sarei morto. - ha dichiarato l’uomo, che ha preferito rimanere anonimo - Ora io e Pika stiamo entrambi bene. I soccorritori sono stati gentili ed eroici".