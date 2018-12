Ohio, speciale tuta dei pompieri per salvare il cane intrappolato nel lago ghiacciato

Sembra un astronauta con una speciale tuta spaziale il vigile del fuoco della Norton Fire Division che si immerge nello stagno ghiacciato, a Norton, appunto, in Ohio, per recuperare un cane finito nelle acque gelide durante la passeggiata pomeridiana con il suo padrone. Le immagini del salvataggio mostrano il sottile strato di ghiaccio che si spezza sotto il peso del soccorritore, imbracato e legato a riva. Dopo qualche bracciata, il pompiere riesce a raggiungere l'animale, che si dibatte alla sua vista: la salvezza è vicina. Il video è stato diffuso su Facebook con la raccomandazione finale rivolta ai padroni dei quattro zampe: chiamare sempre i soccorsi in queste situazioni, piuttosto che buttarsi in acqua e rischiare la vita per salvare quello che è un membro della propria famiglia.