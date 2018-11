Russia, ecco lo spettacolare salvataggio di un cane caduto nel ghiaccio

In Russia, precisamente a Pervouralsk, un cane di nome Korban è caduto in un laghetto ghiacciato. L’animale non ce l’avrebbe fatta se un uomo non fosse intervenuto prontamente per trarlo in salvo. L’operazione è durata una quindicina di minuti e Korban è stato riportato a riva grazie all’ausilio di un salvagente. Diversa gente ha assistito alla scena, sperando nel lieto fine. Quando il cane è stato messo al sicuro, sopra al suo collare è stato trovato l’indirizzo della sua casa: situata a soli 300 metri dal lago. Resta comunque strana la dinamica della vicenda perché Korban non si era mai allontanato dal proprio territorio prima di allora.