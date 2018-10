Usa, cagnolino resta incastrato nel condotto: salvato da un pompiere

Se il cane è il miglior amico dell'uomo, a volte è vero anche il contrario. Lo ha dimostrato il pompiere Mark Williams, intervenuto in soccorso di un piccolo maltese in un'abitazione di West Springfield, Virginia: la bestiola era rimasta bloccata nel condotto di aerazione dopo che il figlio dei proprietari lo aveva chiuso al suo interno. Per fortuna, Williams ha intuito dove era rimasto bloccato il cagnolino e ha praticato un foro nel soffitto per trarlo in salvo.