Un'avventura che si è fortunatamente conclusa bene per un cane randagio della città di Dacca, capitale del Bangladesh. Rimasto bloccato sotto alcuni pesanti cavi d'acciaio, non aveva possibilità di liberarsi da solo ma in suo aiuto è intervenuto un gruppo di persone - soccorritori improvvisati che si sono adoperati per sollevare i cavi abbastanza da creare lo spazio affinché l'animale sgusciasse fuori.