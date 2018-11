Usa, coccole al cane malato: la veterinaria si addormenta con lui nella cuccia

Commovente l'immagine che ritrae la veterinaria Emily Garnto Martin addormentata all'interno del box del Care More Animal Hospital di Martinez, in Georgia (Usa), con il cane del quale si sta prendendo cura. L'animale di nome Taka, uno Shiba Inu di otto anni, è stato ricoverato nella clinica per ustioni a orecchie, bocca e ventre riportate nell'incendio della sua casa. "Ci preoccupava il fumo inalato", afferma la dottoressa che ha cercato di portargli conforto mentre era collegato alla macchina per l'ossigeno. Taka è rimasto cieco.