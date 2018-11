Ragazza si spoglia e sfida la natura lanciandosi su un lago ghiacciato: il video della tragica caduta

Voleva sfidare l'ambiente ma non aveva fatto i conti con il lago ghiacciato. Brutta esperienza per una giovane russa, che per goliardia, dopo essersi spogliata, ha tentato di lanciarsi su uno specchio d'acqua credendo che la lastra congelata dalle basse temperature in superficie si spezzasse. Le immagini sono state immortalate da un amico. La ragazza ha rimediato una frattura alla caviglia e un grande insegnamento: mai sfidare la natura. Il video è diventato virale.