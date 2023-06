Rimini, rissa davanti a una discoteca con un buttafuori: morto un vigile del fuoco

E' morto Giuseppe Tucci, 34 anni, il vigile del fuoco originario di Foggia, rimasto gravemente ferito, nella notte tra sabato e domenica, in una colluttazione avvenuta fuori da una discoteca di Rimini con un buttafuori.

L'uomo sabato sera era andato a ballare in un locale di Miramare quando per motivi e circostanze al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sarebbe stato allontanato per aver infastidito delle ragazze.