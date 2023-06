La polizia acquisisce il filmato per identificare le persone coinvolte

Fendente che, se a segno, avrebbe potuto avere anche esiti mortali. Seguono, sempre brandendo le accette, un altro paio di corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse. E' solo l'ultimo, e ben più grave, episodio di una situazione di pericoloso degrado che ha come epicentro, nei pressi della Piazza, l'omonima Galleria Saffi, in corso Mazzini quasi di fronte alla sede del comando provinciale dei carabinieri.

La Galleria, ormai costellata da tempo di negozi chiusi, è spesso teatro di schiamazzi, liti e risse da parte di persone, in molti casi in preda ai fumi dell'alcol. Situazione già monitorata dalle forze dell'ordine, ma che non ha ancora, com'è evidenzia quest'ultimo episodio, trovato soluzione.