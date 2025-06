Rimini, a 14 anni sull'altalena: i vigili multano la mamma

La regola vigente nella maggior parte dei parchi italiani prevede un'età non superiore ai 12 anni per l'uso di attrezzature riservate ai bambini piccoli. In quel caso specifico il ragazzino evidentemente più grande stava utilizzando le altalene dei bambini peraltro lì presenti - secondo i vigili urbani - in modo pericoloso e non idoneo, tale da mettere a repentaglio la sicurezza delle persone. Nello specifico il ragazzo per due volte lanciava in aria l'altalena, sollevandone il sedile fino a farla roteare in alto sull'asta orizzontale dell'altalena stessa e subito dopo vi si sedeva, spingendosi con tutta forza avanti e indietro. Uno degli agenti si era così avvicinato, spiegando al ragazzo che quello non era un uso corretto dell'attrezzo. Nel frattempo, si è fatta più vicina la mamma che rivolgendosi agli agenti aveva detto loro che non c'era nessun problema, perché se si fosse rotta l'altalena, lei l'avrebbe ripagata. Gli agenti della Municipale a quel punto hanno spiegato che quello non era un utilizzo corretto, ma la donna aveva insistito chiedendo, ma "che problema c'è? Io pago se la rompe".