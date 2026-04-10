Rimini, è morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio
L'incidente in una Spa di un hotel di Pennabilli, il ragazzino era rimasto sott'acqua per diversi secondi, forse minuti
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È stato dichiarato morto nella notte il 12enne risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino, dopo l'incidente, era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Infermi di Rimini. Con il decesso, il fascicolo della Procura cambierà da lesioni gravissime a omicidio colposo.