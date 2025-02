Rimini, reagisce a insulti razzisti: niente squalifica alla giocatrice di basket

Per la cestista della Rimini Happy Basket insultata durante un match dell'under 19 nessuna squalifica, ma una "deplorazione" per aver lasciato il campo ed essersi diretta verso una tifosa della squadra avversaria. Per il suo comportamento la giocatrice era stata espulsa, con riconoscimento dell'attenuante per aver reagito a una grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista. La spettatrice dagli spalti le aveva urlato: "Sei una scimmia". Per la Nuova Virtus Cesena, invece, il giudice sportivo Fip dell'Emilia-Romagna ha comminato tre turni a porte chiuse per il comportamento discriminatorio della sua sostenitrice.