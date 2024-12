Torino, la discobola Daisy Osakue: "In una negozio presa per una ladra per la mia pelle nera"

Ancora una disavventura per Daisy Osakue, discobola e pesista di talento della nazionale azzurra. È stata la stessa atleta a raccontare sui social quanto successo domenica pomeriggio a Torino in uno store Apple. "C’era tantissima gente e hanno fermato proprio me, bloccata all'improvviso come se stessi rubando tutto il negozio. Mi dà fastidio, molto fastidio. Pensavano che stessi rubando perché nera". Daisy Osokue ha preso il suo tesserino delle Fiamme gialle mostrandolo all'addetto alla sicurezza: "Hai bloccato l’unico militare di colore e hai fermato me perché credevi che stessi rubando". Dopo l’episodio, sono arrivate le scuse da parte del personale del negozio.