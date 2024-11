Rimini, la denuncia di una donna: "Abrasioni e ustioni dopo un trattamento di fotoringiovanimento" | Medico a processo

Il trattamento è stato svolto nel febbraio del 2022. Secondo quanto denunciato dalla donna nella querela, pochi minuti dopo la procedura di fotoringiovanimento, avrebbe avvertito "un sanguinamento e un senso di surriscaldamento e di calore al viso e alle guance". Il dolore sarebbe peggiorato nella notte, così la 40enne avrebbe chiamato il medico "che mi consigliava di prendere alcuni farmaci e che era tutto nella norma". Tuttavia, dolore e bruciore non sarebbero passati neanche dopo giorni. Motivo per il quale la donna si è recata all'ospedale Bufalini di Cesena. "Il referto consegnato dai medici parla di 'ispessimento ed edema dei tessuti moli sottocutanei, in particolare nelle regioni tempero-zigomatico, periorbitale, perinasale e mentoniera'", spiega il Carlino. In particolare, secondo quanto detto dalla donna, in quel periodo i segni sul suo volto sarebbero stati molto evidenti, tanto da impedirle di uscire di casa, e tutt'oggi condizionerebbero la sua vita.