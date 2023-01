Eterna giovinezza, imprenditore Usa vuole tornare 18enne: per ringiovanire spende due milioni l'anno

La missione di Bryan Johnson è di riportare i suoi organi, cervello compreso, all'età di 18 anni. Ha deciso di chiamare il progetto "Blueprint" e di farvi da cavia egli stesso. L'idea è nata negli anni di pandemia come reazione a una forte depressione che lo aveva portato ad avvertire addirittura istinti suicidi.

L'imprenditore è diventato ricco dopo aver venduto nel 2013 la sua Braintree payment solutions a eBay per 800 milioni di dollari. Adesso investe parte del suo patrimonio per ringiovanire: due milioni di dollari l'anno. Johnson si avvale dell'esperienza del medico rigenerativo Oliver Zolman che insieme a un team di una trentina di medici ed esperti studia il suo corpo e svolge le sperimentazioni del caso.

Al momento il corpo di Johnson dimostra cinque anni in meno, il suo cuore trentasette anni, la sua pelle ventotto, mentre l'obiettivo di ritornare a 18 anni sarebbe già stato raggiunto per capacità polmonare e forma fisica.

La routine

Johnson per vincere la sua personale battaglia contro il tempo, si sveglia alle 5 del mattino, assume circa una ventina d'integratori al giorno, segue una rigida dieta vegana di 1.977 calorie esatte, assicurandosi che i livelli di grasso corporeo restino sotto il 6%. Quattro volte alla settimana si allena moderatamente, mentre nei tre giorni rimanenti aumenta l'intensità. I suoi medici tengono sotto controllo la sua temperatura corporea, il glucosio nel sangue, la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno durante il sonno e il peso delle ossa. Il magnate dell'hi-tech si sottopone a impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare e indossa occhiali che bloccano la luce blu per due ore prima di andare a dormire. Ogni trattamento è registrato e studiato dalla sua squadra di professionisti e da lui stesso.