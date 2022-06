Papa: "Interventi e trucchi, eterna giovinezza ossessione"

"La nostra epoca e la nostra cultura coltivano il mito dell'eterna giovinezza come l'ossessione disperata di una carne incorruttibile.

Si fa tanto per riavere questa giovinezza sempre, tanti trucchi, interventi chirurgici per apparire giovani". Lo ha affermato Papa Francesco nell'udienza generale proseguendo le catechesi sulla vecchiaia. Il Pontefice cita quindi Anna Magnani quando chiedeva di non nascondere le rughe perch é aveva impiegato "tanti anni per averle. Sono testimonianza della esperienza, della maturità".