Usa, l'uomo che non vuole invecchiare vittima di una reazione allergica a causa di un trattamento "anti-età"

Nel post su Instagram, corredato da immagini che testimoniano la reazione allergica, Johnson ha raccontato che per portare avanti il suo progetto "anti-età" "Blueprint" ha dovuto, tra le altre cose, diminuire il consumo quotidiano di calorie, che infatti è sceso da 2.500 a 1.950. "Di conseguenza - ha spiegato -, sono diventato molto magro e ho perso molto grasso, specialmente in faccia". Eppure, ha aggiunto, "il grasso facciale, abbiamo scoperto (l'uomo è supportato da un team di esperti, ndr), è piuttosto importante per come la gente percepisce la giovinezza. Così, abbiamo iniziato il progetto 'Baby Face'".