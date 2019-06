Rimini, 83enne salva la moglie dall'annegamento ma poi muore d'infarto

Secondo la ricostruzione dei militari della Capitaneria di porto, i due anziani coniugi erano entrati in acqua per fare un bagno. D'improvviso, la donna ha rischiato di annegare: si era trovata in un punto dove l’acqua era troppo alta per lei e la corrente le impediva di avvicinarsi alla riva. L'uomo ha subito cercato di aiutarla: l'ha trascinata in un punto dove l'acqua era più bassa, mettendola così in salvo. L'infarto lo ha colpito subito dopo lasciandolo in balìa del mare. I soccorritori lo hanno recuperato subito: le grida della moglie dell'uomo avevano attirato la loro attenzione. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare, neanche successivamente, quando è arrivato il 118. La donna è sotto shock. I due anziani erano arrivati a Rimini da pochi giorni.