Rieti, "quando hai finito di fare serata rispondimi": il rimprovero della moglie del sindaco è virale

Marta Ciferri, moglie del sindaco di Rieti, ha provato a rimediare eliminando il post dopo poche ore, ma ormai era troppo tardi. Lo screenshot del messaggio è diventato virale, e anche la discussione familiare.

L’esponente di Fratelli d’Italia Daniele Sinibaldi è il giovane sindaco di 36 anni, alla guida del comune laziale da giugno 2022. La notte in questione (era sabato), a quanto pare, è uscito da casa non per impegni istituzionali dimenticandosi di rispondere alle chiamate della moglie. E così lei, alle tre di notte, ha deciso di scrivergli un post, sul suo profilo ufficiale.