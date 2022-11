Monza, la guerra del vicinato ai decibel: "Spegnete la balera del centro anziani"

Ma i vicini hanno dichiarato la guerra ai decibel, chiedendo una perizia per tarare l’impianto audio. Sul banco degli imputati è finito il centro di aggregazione anziani "Il Caminetto" di Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), luogo di ritrovo dei nonni del paese, circa 350 soci, che danzano con la musica dal vivo ogni domenica, dalle 21 alle 23.30. Dopo mesi di lamentele, il Comune ha trovato un accordo, per placare l'ira dei vicini, disturbati dal volume della musica. Come riferisce Il Giorno, sarà un tecnico del suono professionista a misurare i decibel e a tarare correttamente l'impianto di amplificazione perché le serate di ballo si svolgano nel rispetto delle regole e senza tensioni con il vicinato.

E' guerra a Monza e ditorni contro i decibel della balera degli anziani di Lentate sul Seveso (Monza), ritenuti fuorilegge dal vicinato. Nel tempo ci sono state pubbliche lamentele e raccolte firme per spegnere la musica del centro "Il Caminetto", che se per i nonni del paese rappresenta un momento di svago e di evasione dalla solitudine, per i vicini è un incubo.

Così è dovuta intervenire la sindaca in persona, sindaca Laura Ferrari, per riportare la calma. Che, nella mediazione tra le parti, basandosi su quanto previsto dalla normativa ha coinvolto un professionista per monitorare i decibel prodotti dalle serate danzanti dei nonni, così da avere un valore di riferimento per affrontare la questione, tenendo anche presente che per la musica fino alle 22 non occorrono permessi, ma per finire alle 23 "serve un'autorizzazione comunale con perizia sull'impatto acustico".