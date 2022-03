In Italia Marco Zennaro rientrato dal Sudan dopo un anno di detenzione | "Finito un incubo, finalmente a casa"

Il 46enne è giunto poco prima delle 11 di sabato all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines, proveniente da Istanbul. In Sudan era stato accusato di truffa per la vendita di una partita di trasformatori elettrici. Le sue prime parole: "Finito un incubo, finalmente a casa".

Zennaro era andato nel Paese africano per risolvere problemi legati alla vendita di questi trasformatori. Appena messo piede, è stato però arrestato e gli è stato tolto il passaporto. Dopo aver pagato alle autorità locali 400mila euro, la questione sembravano finalmente risolta. Ma proprio quando stava per ritornare in Italia, è stato di nuovo fermato e portato in carcere dove ha trascorso 70 giorni per poi essere trasferito ai domiciliari in un albergo sempre senza il passaporto.

Zennaro è tornato nel nostro Paese dopo 361 giorni bloccato in Sudan, 75 dei quali trascorsi in prigionia. Soddisfatti gli amici e i parenti familiari e gli amici, i quali hanno vissuto con apprensione le vicissitudini dell'imprenditore veneziano, che tra continui ostacoli giudiziari e impedimenti di vario tipo

(non ultime le avverse condizioni meteo), ha visto rinviare settimana dopo settimana il ritorno in patria.

Di Maio: "Bentornato in Italia" Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha sentito telefonicamente Zennaro dandogli il "bentornato in Italia".

Gli amici, che nel corso dei mesi hanno mantenuto vivo un nutrito gruppo social, hanno voluto ringraziare le migliaia di persone che nell'ultimo anno hanno sostenuto, da lontano, Marco. "Grazie per il sostegno, per l'affetto, per tutto - scrivono - Marco è libero dopo praticamente un anno, dopo sofferenze fisiche e ancor più psicologiche. Dopo che davvero sembrava vi fosse "una mano

invisibile" che facesse scherzi per allungare l'agonia in questi ultimi giorni con problemi di ogni tipo".

