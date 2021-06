Scarcerato l'imprenditore Marco Zennaro: era in cella in Sudan da 2 mesi

Facebook

Marco Zennaro, l'imprenditore veneto in carcere in Sudan da aprile, è stato scarcerato al termine di un lungo negoziato condotto dall'ambasciatore italiano a Khartoum e da Luigi Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina. Zennaro, che è ai domiciliari in albergo, dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le cause che lo vedono coinvolto con l'accusa di truffa per la vendita di una partita di trasformatori elettrici.