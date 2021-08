Sudan, allarme psicologi: "L'imprenditore Marco Zennaro a rischio suicidio"

Facebook

Marco Zennaro, l'imprenditore veneto agli arresti domiciliari in Sudan con accuse di truffa, sarebbe a rischio suicidio. E' l'allarme lanciato dai medici che hanno visitato il 46enne, trovandolo in condizioni psicologiche preoccupanti. "Se la sua permanenza forzata in Sudan dovesse prolungarsi ancora molto potrebbe non reggere", hanno spiegato i familiari lanciando un appello al premier Mario Draghi.