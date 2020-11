Revenge porn, oltre mille inchieste a un anno dall'entrata in vigore del Codice Rosso

agenzia

Sono oltre mille le indagini aperte in Italia per revenge porn, il reato che punisce la "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", a un anno dall'entrata in vigore del Codice Rosso, il pacchetto di misure voluto da Alfonso Bonafede contro la violenza di genere. In tutto per i 4 nuovi reati introdotti sono state aperte 3.932 inchieste e, per quelle già concluse, in 686 casi è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio.