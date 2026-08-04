Residence “fantasma” a Cesenatico, 90 famiglie truffate: "Prenotato tramite piattaforma, eravamo tranquilli"

La donna ricostruisce i momenti dell’arrivo: "Appena siamo arrivati abbiamo capito che qualcosa non andava". Poco dopo, una residente del condominio ha confermato i sospetti: "Mi ha detto che l’appartamento non esisteva". Sul portale, però, erano presenti diverse foto dell’alloggio, sia degli interni che dell’esterno, tutte apparentemente credibili.