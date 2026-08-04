Residence “fantasma” a Cesenatico, 90 famiglie truffate: "Prenotato tramite piattaforma, eravamo tranquilli"

Una maxi‑truffa online ha colpito decine di turisti diretti a Cesenatico per le vacanze estive. Circa 90 famiglie, italiane e straniere, avevano prenotato il soggiorno in due strutture inesistenti: il Residence Angelini e il Residence da Andrea, indicati tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci. Al momento del check‑in, però, la scoperta: all’indirizzo segnalato, il civico 2A, non c’era alcun residence, ma gli uffici di un’agenzia assicurativa.
"Avevamo prenotato tramite piattaforma, eravamo tranquilli", racconta in diretta a "Morning News" Ellen Manca, madre di famiglia bergamasca, tra le persone truffate. "Il prezzo era un po’ basso rispetto agli altri — 500 euro per una settimana — ma mi sono affidata".
La donna ricostruisce i momenti dell’arrivo: "Appena siamo arrivati abbiamo capito che qualcosa non andava". Poco dopo, una residente del condominio ha confermato i sospetti: "Mi ha detto che l’appartamento non esisteva". Sul portale, però, erano presenti diverse foto dell’alloggio, sia degli interni che dell’esterno, tutte apparentemente credibili.
Manca rivela anche di aver parlato più volte con il truffatore: "L’ho sentito al telefono tre volte. La seconda mi aveva persino proposto di prenotare direttamente con lui, ma ho preferito restare sulla piattaforma". La famiglia aveva già versato l’intero importo in anticipo, ritrovandosi così senza casa e senza soldi.